В Казахстане снизят пошлины на лекарственное сырье

Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов рассказал о развитии фармацевтической промышленности Казахстана, передает корреспондент zakon.kz.

Он напомнил, что в октябре 2020 года ведомством был принят Комплексный план по развитию фармацевтической промышленности на 2020-2025 годы.

Планируется проработать вопрос субсидирования расходов фармпредприятий на проведение клинических и доклинических испытаний, а также на внедрение стандартов GMP. Это существенно повысит конкурентоспособность отечественных предприятий по регистрации лекарственных средств на рынке ЕАЭС. Также в целях снижения стоимости лекарственных средств мы рассматриваем вопрос снижения таможенных пошлин на ряд импортируемых субстанций и сырье, - сообщил глава МИИР на правительственном часе в Сенате.

Министр добавил, что также будет утверждена Дорожная карта развития на 2021-2025 годы по химической промышленности.