В здравоохранение ВКО в 2020 году направили 37 млрд тенге. Какие планы на этот год?

Пандемия COVID-19 выдвинула на первый план задачу по охране здоровья населения. Особое внимание было уделено укреплению материально-технической базы медицинских учреждений ВКО.

В ходе отчета перед населением аким области Даниал Ахметов рассказал, что дополнительно было приобретено 174 аппарата ИВЛ, 10 рентген-аппаратов, 3 ЭКМО, 3 компьютерных томографа, 216 автомобилей скорой помощи, укомплектованных современным оборудованием. Общая сумма составила 8,3 млрд тенге. Примечательно, что были выделены средства на ремонт объектов здравоохранения и их строительство. В целом, в минувшем году в здравоохранение региона из всех источников вложили 37,3 млрд тенге.

Глава региона отметил, что сейчас в целях оказания своевременной и качественной медицинской помощи для заболевших коронавирусом действует 41 инфекционный стационар, организовано 6 300 койко-мест с полным медицинским оснащением. Сегодня задействованы лишь 4% от общего количества коек.

Для увеличения охвата населения ПЦР-исследованиями область располагает 22 лабораториями общей мощностью 16 тысяч проб в сутки. Также ведется серьезная работа по заготовке иммунной плазмы. К донорству привлечено 7 тысяч человек, заготовлено 4 тысячи доз разных групп крови, из которых уже более 1000 доз перелито пациентам с КВИ. Для контроля за эпидемиологической ситуации и принятия оперативных мер был создан уникальный Центр локализации очагов.

Несмотря на борьбу с пандемией, продолжается обучение специалистов в ведущих зарубежных клиниках. В прошлом году было проведено 5 мастер-классов мирового уровня, повысили свою квалификацию врачи Центра ядерной медицины, инсультных центров Алтая и Аягоза, реабилитационного отделения при Центре матери и ребенка. С момента начала реализации проекта уже обучено свыше 5,5 тысяч специалистов.

С целью повышения качества медицинской помощи реализуется программа по развитию родовспоможения, охраны материнства и детства. Так, запланировано перевести 3 сельских медицинских организации на І уровень оказания медицинской помощи. Кроме того, 9 районных и 2 межрайонные больницы переведут на ІІ уровень, что позволит принимать более сложные роды и выхаживать детей от 1500 грамм.

Роддома ІІІ уровня будут дооснащены оборудованием, что даст возможность выхаживать детей от 500 грамм.

По словам акима области, всего в 2021 году будет закуплено медоборудование на 4,1 млрд тенге, из которых 3,3 млрд тенге пойдет на материнство и детство.

Также продолжается строительство специализированного Центра гематологии для детей и взрослых. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Таким образом, объединив в единую систему Центры гематологии, ядерной медицины, роботизированной хирургии будет создан мощный медицинский кластер, который положит начало развитию медицинского туризма, – отметил Даниал Ахметов.

В этом году аким ВКО ставит задачи перед Управлением здравоохранения области скорректировать трехуровневую программу обучения специалистов на ближайшие 3 года, в течение 2021 – 2024 года, продолжить реализацию системы непрерывного образования для медицинских работников, приступить к аттестации согласно международному стандарту безопасности пациентов и медицинского персонала JCI больницы Скорой медицинской помощи города Семея, на базе Центра ядерной медицины открыть отделение радионуклидной терапии с проведением радиойодтерапии.