В выходные ожидается потепление в Казахстане

26 февраля 2021, 11:48
Фото: pixabay.com

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 27 февраля-1 марта, сообщает zakon.kz.

С приближением Северо-Западного циклона ожидается повышение температуры воздуха на большей части республики, днем местами до положительных значений, за исключением западных регионов, которые окажутся в тылу того же циклона. Пройдут осадки (дождь, снег), лишь на юге и юго-востоке РК погода без осадков, - сообщили в ведомстве.

Местами будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью.


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