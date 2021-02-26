Аким ВКО поручил запустить 44 проекта по развитию бывших районных центров

В ходе отчетной встречи перед населением аким ВКО Даниал Ахметов рассказал о том, что настало время уделить особое внимание вопросу развития бывших районных центров, а именно 13 населенных пунктов.

В них сохраняется социальная инфраструктура, население обеспечено средним и дошкольным образованием, здравоохранением, культурой и спортом. Однако, как отметил глава региона, финансирование этих населенных пунктов значительно меньше, чем в районных центрах. Имеются проблемы в жилищно-коммунальной сфере и дорожной инфраструктуре.

Только 44 процента улиц всех бывших районных центров находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. В селе Кайнар полностью все дороги находятся в плохом состоянии. Не отвечают удовлетворительному состоянию 69% дорог в Бозанбае, 63% – в Баршатасе, 68% – в Серебрянске, – отметил Даниал Ахметов.

Кроме того, в бывших районных центрах водоснабжение составляет в среднем 90%. Низкий уровень водоснабжения отмечается в селе Маканчи – всего 8 процентов, и в селе Бозанбай – 71 процент.

По словам акима области, в этих населенных пунктах слабо развита сеть рекреационных и спортивных сооружений, необходимо строительство жилья. В очереди стоять 722 человека, большая часть из которых в городе Серебрянске – 153, 109 – в селе Маканчи, 94 – в селе Самарском.

Мы видим, что удаленность сел от районного центра влияет на качество жизни населения, приводит к миграции. В настоящее время в бывших районных центрах проживает больше 60 тысяч человек. С 1999 года численность населения уменьшилась на 23 тысячи человек или 27%, – сказал аким области.

Так, в Катон-Карагае было переселено 53% населения, в Бозанбае – 51%, в Новошульбе – 46%, в Баршатасе – 45%, в Маркаколе – 30%.

Поэтому основной задачей на ближайшее время для руководства области – развить бывшие районные центры, привлечь население из близлежащих сел, создать условия для роста реального сектора и создать новые рабочие места.

Для этого глава региона поручил акимам районов и акиму города Семей совместно с Управлением экономики сформировать программы развития бывших районных центров, выровнять расход бюджета по всем направлениям, запустить 44 проекта на сумму 10,5 млрд тенге.