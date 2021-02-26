В Нигерии из школы-интерната похитили более 300 учениц

26 февраля 2021, 14:40
Фото: 24tv.ua

Группа вооруженных лиц похитила более 300 учениц школы-интерната для девочек на севере Нигерии, сообщает zakon.kz.

Как отмечает ТАСС, нападавшие были одеты в форму.

Бандиты, по словам сотрудников школы, прибыли к зданию школы-интерната в час ночи на внедорожниках и мотоциклах. Нападавшие были одеты в форму сотрудников государственной службы безопасности. Они заставили школьниц выйти на улицу и поместили их в машины, - говорится в сообщении.

Факт похищения подтвердили и местные власти.

Похищены дети, - заявил представитель губернатора штата Замфара.

При этом он не назвал точное число захваченных и куда они могли быть увезены.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?