Байбек рассказал о цифровой платформе для мониторинга предвыборных обещаний Nur Otan

Первый заместитель Председателя Nur Otan Бауыржан Байбек на своей странице в Facebook поделился планами партии на предстоящий период.



По его словам, 1 марта исполняется 22 года с момента образования партии Nur Otan. В преддверии этого дня по всей стране более тысячи активных казахстанцев, среди которых представители гражданского общества, сферы образования, здравоохранения, промышленности, культуры и спорта, вступили в ряды правящей партии.

Как сказал Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев, главные принципы нуротановцев - это ответственность, командный дух, приверженность идеалам и ценностям партии. Мы продолжим работу над улучшением качественного состава партийцев согласно требованиям Устава. Также будет расширяться институт сторонников партии, - сказал он.

Как отметил Бауыржан Байбек, в предстоящий межэлекторальный период Елбасы поручил полностью перестроить работу Nur Otan и обеспечить системный контроль за реализацией предвыборных обещаний.

В соответствии с поручением Лидера партии по усилению работы фракций будет внедрен общественный рейтинг наших депутатов. Будет системно переформатирована деятельность общественных советов партии с привлечением в их работу почти 2 тысяч резервистов из партийных списков, экспертов и НПО, - сообщил первый зампред партии.

В своем посте он также добавил, что в рамках активизации проекта "Электронная партия" совместно с Правительством будет разработана цифровая платформа для мониторинга реализации дорожных карт в рамках предвыборных программ по каждому региону, городу и району.

Как сказал Лидер партии, аппарат Nur Otan-а в период пандемии должен быть ориентирован на конкретную работу с населением. 234 общественные приемные по всей стране должны перейти в проактивный формат взаимодействия, в том числе в соцсетях. В этой связи, с учетом новых поставленных задач, руководителем Республиканской общественной приемной партии назначена общественный деятель Алия Садырбаева. Имеет более 20 лет опыта работы в юридической сфере и общественных организациях, - написал Бауыржан Байбек.

Отмечается, что за последний год в партию Nur Otan поступило более 393 тысяч обращений, что в 2 раза больше по сравнению с 2019 годом. За 5 лет в партию обратилось 1,2 млн человек, в том числе более 423 тысяч – в онлайн-формате. Из них 92% решены положительно, оказана бесплатная консультативная, правовая и иная помощь.