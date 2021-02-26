Проект "Кәсіпкерлік Қырандары" с участием бизнес-гигантов стартовал в Туркестане

В Туркестане стартовал первый в стране пилотный проект "Кәсіпкерлік Қырандары" с участием местных бизнес-гигантов. Цель нового шоу-проекта, прошедшего в необычном формате - поддержка микробизнеса, стартаперов, выпускников "Бизнес Бастау" с помощью инвесторов.

На первых съемках телевизионного проекта с участием акима области Умирзака Шукеева молодые предприниматели защитили свои бизнес-проекты перед известными акулами бизнеса.

Впервые в проекте приняли участие известные бизнесмены региона, среди которых К. Абасов, Н. Абишев, С. Арапбаев, А. Ахметов, С. Ертаев, Т. Муратов, М. Рисметов, И. Намазбаева, Б. Серманизов. Отметим, шоу-проект выйдет в первом эфире телеканала "Turkistan" накануне празднования Наурыза.

Приняв участие в первых съемках телевизионного ток-шоу "Кәсіпкерлік Қырандары", аким области поблагодарил инвесторов за возможность оказания поддержки молодым и амбициозным предпринимателям в рамках данного проекта. Он также отметил особую роль малого и среднего бизнеса, как основного драйвера экономики любого региона.

Чтобы стать предпринимателем нужно быть смелым и уверенным в себе. Это требует квалификации и профессионализма в выбранной сфере. Предприниматели рискуют каждый день. В нашей стране особое внимание уделяется развитию и поддержке малого и среднего бизнеса. МСБ находится в центре внимания Первого Президента – Елбасы Н.А.Назарбаева и Главы государства К.К.Токаева. Государство всегда готово поддержать таких молодых людей, как вы, которые заинтересованы в открытии собственного дела, - сказал Шукеев.

Кроме того, в своем выступлении он подробно остановился о принятых мерах за последние два года в направлении поддержки проектов молодых предпринимателей, стартаперов и социальных проектов. Во время встречи инвесторам презентовали порядка 60 потенциальных проектов в сфере обрабатывающей промышленности, услуг и туризма, пищевой и сельскохозяйственной отрасли. Пройдя жесткую экспертизу и выйдя в финальный этап, авторы проекта поделились своими бизнес-идеями в борьбе за инвестиции.

Стоит отметить, большая часть проектов будет реализована в Туркестане. В частности, в регионе намерены развивать производство чистой натуральной продукции и наладить выпуск оцинкованных строительных материалов. Также по-новому начнут выращивать гранаты и груши, откроют скорую ветеринарную помощь. Более того, в небе Туркестана будут парить воздушные шары и производить экологически чистые полиэтиленовые пакеты.

По итогам встречи, между инвесторами и начинающими предпринимателями были заключены 9 меморандумов о сотрудничестве по реализации совместных проектов на сумму 98 млн. тенге. Мероприятие, организованное областным управлением предпринимательства и РПП "Атамекен" теперь будет проводиться на постоянной основе.

Организаторы намерены отслеживать все стадии развития проектов, поддержанных инвесторами, и проводить отчетные встречи. Напомним, в Туркестанской области работают около 142 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. Из них 300 - это крупные предприниматели. В рамках проекта "Бастау Бизнес" прошли обучение около 3 тыс. начинающих предпринимателей.