Рост цен на жилье в Алматы назвали необоснованным

В феврале в Алматы резко выросли цены на жилье, причем как на первичном, так и на вторичном рынках. Заместитель директора филиала АО "Отбасы Банк" города Алматы Данагуль Тусупова назвала рост стоимости недвижимости необоснованным, передает zakon.kz.

Невооруженным взглядом заметно повышение цен на жилье и на первичном, и на вторичном рынках. Это совпало с началом выдачи казахстанцам части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий. Повлиял ли данный факт на цены? Данагуль Тусупова отметила, что однозначно ответить на этот вопрос сложно.

Как изначально было заявлено, всего 700 тыс. человек по Казахстану могут снять свои пенсионные накопления. Из них на сегодняшний день использовали эту возможность, подали заявления 10 тыс. клиентов по Казахстану на приобретение жилья. Это значит, что в основном на приобретение жилья пенсионные накопления не используются. Также большая часть поданных заявления направлена на полное или частичное погашение ипотечных жилищных займов, полученных в банках второго уровня или «Отбасы банке». Также отмечаем, что большая часть пенсионных накоплений у клиентов составляет от 500 тыс. до 1,5 млн тенге, этого недостаточно для покупки квартир. Ажиотаж наблюдается, но мы считаем, что в основном на рост цен влияет ценовая политика самих застройщиков. Есть этапы строения жилья, и на этапе, когда вырыт только котлован, цены дешевле, когда дом готов. Есть вторичный рынок, на который цены ставят сами продавцы. Мы считаем, что были необоснованные повышения цен, - заявила заместитель директора филиала АО "Отбасы Банк" города Алматы.

Также она спрогнозировала будущее цен на жилье.

С учетом большого количества вновь возводимых жилых домов, которые планируется завершить в этом году по программе «Нурлы жер», а также на рынке первичного жилья по коммерческой линии планируется строительство больших объемов жилья, мы ожидаем снижение цен уже во второй половине этого года, - заключила Тусупова.