Принц Гарри раскрыл первое слово сына

Любимый внук Елизаветы II принц Гарри рассказал, каким было первое слово его сына Арчи Харрисона, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", подробностями взросления малыша принц поделился в интервью своему давнему другу Джеймсу Кордену.

В настоящее время Гарри и его 39-летняя жена Меган Маркл живут в Калифорнии. В прошлом году они отказались от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи и объявили о намерении вырастить Арчи как обычного ребенка. На прошлой неделе пара окончательно заявила, что не вернется к своим королевским обязанностям, а за несколько дней до этого стало известно о второй беременности Меган.

В ходе беседы с Корденом Гарри напомнил, что Арчи уже почти два года.

Он очень смешной, потрясающий, он уже немного говорит, а иногда и поет песни. Его первым словом было "крокодил", - признался герцог Сассекский.

Он также рассказал, что специально для Арчи королева купила вафельницу. По словам Гарри, Меган делает вкусные вафли, а мальчик любит наблюдать за самим процессом приготовления.

Арчи буквально просыпается утром с этой мыслью и первым делом говорит "вафля", - добавил принц.

Принц Гарри и Меган Маркл с лета прошлого года живут в Монтесито, Санта-Барбара. Пара приобрела особняк за 11 млн фунтов стерлингов в престижном районе, где проживает множество знаменитостей, в том числе подруга Сассексов, Опра Уинфри.