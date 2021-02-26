Назарбаев провел телефонный разговор с Эрдоганом

Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

В ходе беседы Елбасы сердечно поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, пожелав крепкого здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности на благо братского народа Турции, - говорится в сообщении.

В свою очередь президент Турецкой Республики поблагодарил Нурсултана Назарбаева за теплые слова и особо отметил его важную роль в качестве Почетного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета).

В завершение телефонного разговора собеседники дали высокую оценку динамике развития отношений стратегического партнерства между двумя странами, - резюмируется в сообщении.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем ​​рождения.