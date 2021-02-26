"Центр транспортного сервиса" сделал заявление о допуске к подъездным путям

Один из крупных балансодержателей подъездных путей – АО «Центр транспортного сервиса», предложил свои варианты по предоставлению равного доступа к подъездным путям всех контрагентов и прозрачному выставлению цен, передает zakon.kz.

Участники рынка подъездных путей периодически сталкиваются с трудностями в части равных условий доступа контрагентов для выполнения работ на подъездных путях. Кроме того, то и дело возникают вопросы о прозрачности формирования ценовой политики.

Президент АО «ЦТС» Гайни Бекетов заявил, что компания готова открыто проводить внутренний контроль за соответствием деятельности предприятия антимонопольному законодательству совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан и бизнес сообществом Казахстана.

В проекте антимонопольного внутреннего контроля мы заложили принципы добросовестной конкуренции, включающие целый комплекс организационно-управленческих мероприятий и процедур, которые позволят избежать рисков несоответствия требованиям конкурентного законодательства, - сказал Гайни Бекетов.

Введение данного института позволит учесть многочисленные риски недобросовестной конкуренции и предотвратить нарушения норм конкурентного законодательства РК, создать прецеденты допустимых соглашений, а также недопущение ущемления прав потребителей.

Проект антимонопольного внутреннего контроля будет размещен на официальном сайте АО «ЦТС» для учета мнений и интересов потребителей и контрагентов.

Мы открыты к обсуждению и готовы принять и выслушать все замечания и предложения заинтересованных сторон, - заключил Гайни Бекетов.