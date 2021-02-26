Как будут работать ТРЦ, бизнес-центры, бани и сауны в Нур-Султане с 1 марта

С 1 марта вступит в силу новое постановление главного государственного санврача столицы о карантинных мерах в Нур-Султане, передает zakon.kz.

Как сообщает официальный сайт акимата города, согласно документу, ТРЦ, деловым домам и бизнес-центрам будет разрешено работать в выходные дни.

Обеспечить организацию работы бизнес-центров, деловых домов, а также расположенных в них объектов по оказанию услуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентств по недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей, туроператоров, бутиков (отделов) по реализации непродовольственных товаров и др. с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, при условии строгого соблюдения перевода не менее 60% работников на дистанционную форму работы, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 09:00 до 22:00, - говорится в новом постановлении.

Вместе с тем по воскресеньям будут работать и торгово-развлекательные центры города. Так, для них установлен график работы в будние и выходные дни с 10:00 до 23:00.

Отмечается, что под запретом остается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров. Работа фудкортов разрешена только на курьерскую доставку с исключением самовыноса. Запрещено проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, розыгрышей за исключением онлайн-формата.

Также с 1 марта время работы фитнес-центров, бань и саун с задействованием бассейнов и СПА столицы продлят на час.

Обеспечить организацию работы фитнес-центров, фитнес-клубов, спортивно-оздоровительных объектов с задействованием бассейнов, саун, СПА, массажа, пилинга и т.п., независимо от места расположения, из расчета 4 кв. м тренировочного зала и 5 кв. м зеркала воды на одного посетителя, при обеспечении общей заполняемости не более 50%, строго по предварительной записи, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, установлением графика работы в будние и выходные дни с 07:00 до 24:00, - говорится в постановлении санврача столицы.

Вместе с тем бани с задействованием бассейнов, СПА, массажа, пилинга и т.п. с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий будут работать в будние и выходные дни с 08:00 до 24:00 строго по предварительной записи.

До 24:00 продлят и график работы саун. При этом под запретом остается их работа в воскресные дни.

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