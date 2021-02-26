Несовершеннолетних вовлекали в занятие проституцией в Актобе

В Актобе установлено лицо по факту вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией, передает zakon.kz.

18 февраля сотрудниками Управления криминальной полиции ДП Актюбинской области в ходе проведении оперативных мероприятий установлена сводница, которая через сайты за денежное вознаграждение предоставляла клиентам девушек. пресс-служба областного ДП

Отмечается, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 134 ч. 1 УК РК.

Санкция ст. 134 ч.1 УК РК (вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией) наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.