США никогда не признают аннексию полуострова Россией - Джо Байден о Крыме

Американский президент Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским, Вашингтон продолжит работать над привлечением РФ к ответственности за "агрессию" на Украине, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В эту мрачную годовщину мы повторяем простую истину: Крым - это Украина. США не признают и никогда не признают так называемую аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России. Мы продолжим работать над привлечением России к ответственности за ее злоупотребления и агрессию на Украине, - говорится в заявлении на сайте Белого дома.

По словам президента США, Россия семь лет назад "нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины" присоединением Крыма.

В свою очередь вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков после слов Байдена посоветовал американским властям не зарекаться от признания российского статуса Крыма.

Не стоит политикам, не важно какой страны, использовать слово "никогда". Такого понятия в дипломатии не существует. Им не стоит использовать этот термин, потому что в ситуации с Крымом на практике все будет иначе. Не надо зарекаться относительно того, что никогда не признают Крым. Все это банальные и привычные заявления, даже если и исходят они от президента США, - сказал он.

По его словам, как только Россия переживает периоды международного признания, сразу следует попытка США этому помешать.

То, что Крым российский, это сегодня понимают и признают все здравые и адекватные политические силы мира. То, что Крым переживает период своего самого бурного развития за последние десятилетия - очевидно не только крымчанам, но и всем, кто побывал на полуострове, - отметил вице-спикер.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что привело к потере Крыма Украиной.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".