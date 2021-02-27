Названы плюсы и минусы раннего подъема

Ученые указали на плюсы и минусы раннего подъема, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", у тех, кто встает рано, чтобы заняться делами, куда меньше отвлекающих факторов: дети и соседи спят, телефон не разрывается от сообщений и звонков. Можно с утра продуктивно сделать много работы.

Согласно исследованию Гарварда, ранний подъем и успех могут быть связаны.

Так называемые "жаворонки" больше соответствуют традиционному корпоративному расписанию, и как правило, более активны. Часто раннее пробуждение связано с энтузиазмом и интересом к работе.

Специалисты предупреждают, что не стоит неделю просыпаться рано и ждать мгновенного успеха в офисе.

Иногда, это может даже навредить. Необходимо найти свой индивидуальный распорядок.

Отмечается, что существует более 350 генетических факторов, которые влияют на то, "жаворонок" вы или же "сова".

Исследования показывают, разные люди с биологической точки зрения будут чувствовать себя бодрее в разное время дня. Если из-за раннего подъема возникает недосып – тут точно не надо надеется на всплеск своей работоспособности. Жертвоприношение сна ведет к многим негативным последствиям: невнимательность, беспокойство, ожирение, появление сердечных заболеваний и повышение артериального давления. Для здоровья и продуктивности важнее всего полноценно выспаться, а также ложиться и вставать в одно и то же время.

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