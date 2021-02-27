Предполагаемый виновник смертельного ДТП в ЗКО пытался скрыться от полиции

Страшная авария произошла в Западном Казахстане, в которой погибли четыре человека, шестеро - пострадали, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", виновником ДТП, как полагают полицейские, стал таксист. Он выехал на заснеженную трассу, игнорируя запреты, и столкнулся с другой легковушкой.

Отметим, что это уже не первая трагедия на этой дороге - несколько дней назад практически на том же месте погибли шесть местных жителей.

Эти кадры были сняты незадолго до трагедии. На оперативном видео сотрудники полиции пытаются остановить нарушителя. Таксист выехал на заснеженную трассу, несмотря на запреты ЧСников. В этот день был буран и сильный ветер. Водителю удалось скрыться от патруля, а через несколько минут он совершил ДТП, в котором погибли четыре человека. Страшные кадры аварии облетели Сеть. На них столкнулись две машины. От легковушек почти ничего не осталось. Итог: четыре жертвы и шесть пострадавших. По словам полицейских, за рулем обеих машин были таксисты, - говорится в сюжете.

Не доезжая до нашего экипажа, который стоял возле Тайпака, они допустили ДТП. Как я ранее говорил, там погибло четыре человека и шесть раненых. В данный момент на виновного водителя возбуждено уголовное дело по статье 345 части 4, ведется уголовное расследование. и.о. начальника ДП ЗКО Жанболат Жаншин

Как сообщается, четверо мужчин погибли мгновенно, еще шесть человек доставлены в районную больницу. У них множественные травмы и переломы. Большинство из них находятся в тяжелом состоянии.

Выехала бригада скорой медицинской помощи с поселка Тайпак. Всего участников ДТП 10 человек, четверо из них погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи. Шестерых пострадавших доставили в Тайпакскую сельскую больницу: четверо находятся в тяжелом состоянии, двое - в средней степени тяжести. Сейчас занимаются врачи центральной районной больницы реаниматологи, хирурги, нейохирурги. директор Акжайыкской районной больницы Алмас Джунисбеков

Отмечается, что полицейские усилили контроль на опасном шоссе. Кроме того, для безопасности на дорогах стражи порядка просят узаконить скрытое патрулирование.

Если какая-то машина нарушила скоростной режим - они сообщают следующему экипажу, который на патрульном авто останавливает это авто и привлекает за превышение скорости. Это оптимальный, хороший вариант. Мы это пробовали только один раз, в связи с тем, что законом такие меры не предусмотрены. Но сейчас мы хотим это узаконить и работать по этому направлению. и.о. начальника ДП ЗКО Жанболат Жаншин

Сообщается, что оба таксиста живы - они отделались ссадинами и переломами ребер. Между тем следователи до сих пор не могут установить личность одного из погибших - при нем не было документов. Известно только, что ему примерно 45 лет.