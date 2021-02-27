За 13 тыс. долларов продала казахстанка своего новорожденного ребенка в России

В Красноярске по подозрению в торговле детьми арестованы четыре человека. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ, передает zakon.kz.

Как сообщает krsk.aif.ru, известно, что это 37-летний и 33-летний мужчины и 31-летняя женщина, имеющие юридическое образование. Причем один из задержанных работал в правоохранительных органах. Также задержана 27-летняя гражданка Казахстана, которая отдала своего новорожденного для продажи.

По предварительной версии, в 2019 году 33-летний мужчина стал привлекать женщин, которые готовы были родить за вознаграждение. Далее детей передавали иностранным гражданам за деньги. Так была найдена гражданка Казахстана. В Камбодже она прошла необходимые процедуры и забеременела. В марте 2020 года женщина приехала в Красноярск, где ей предоставили квартиру и необходимое медицинское обслуживание.

В апреле 2020 года женщина родила мальчика, после этого по указанию подозреваемых в ЗАГСе Красноярска получила свидетельство о рождении на ребенка и в нотариальной конторе оформила доверенность на подозреваемых, уполномочив их представлять ее интересы в государственных органах. Тем самым гражданка Казахстана фактически передала в распоряжение подозреваемых своего новорожденного ребенка. После этого она покинула территорию Российской Федерации, выехав в Республику Казахстан, где получила деньги в размере 13 тысяч долларов США за передачу рожденного ею ребенка. Затем 33-летний подозреваемый забрал из роддома новорожденного мальчика, которого соучастники планировали передать третьим лицам и получить за это денежное вознаграждение, - рассказала представитель СК Ольга Шаманская.

Отмечается, что это может быть лишь одним эпизодом преступной группировки, которая занималась продажей детей. Силовики нашли девять младенцев, которых готовили к продаже за границу. Все они помещены в дом малютки. Расследование уголовного дела продолжается.