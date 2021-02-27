Паспортный контроль за несколько секунд: в аэропорту Дубая появилась система распознавания лиц

В одном из аэропортов Объединенных Арабских Эмиратов начала функционировать биометрическая система распознавания лиц, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Система использует технологий распознавания лиц и радужной оболочки глаза.

На 122 "умных выходах" (Smart Gates) хаба в зонах вылета и прибытия пассажиров установлена биометрическая программа на базе искусственного интеллекта. Теперь пассажиры могут пройти миграционный контроль всего за пять-девять секунд.

Услугой биометрического контроля могут воспользоваться пассажиры старше 17 лет. Им необходимо пройти предварительную регистрацию (в киосках регистрации отсканировать свой биометрический паспорт) и оформить посадочные талоны (для зоны вылета).

Как заявил местным СМИ руководитель Главного управления по делам проживания и иностранцев в Дубае (GDRFA) Мохаммед Ахмед Аль Марри, в будущем иммиграционных терминалов в аэропорту Дубая не будет вовсе.

Все, что потребуется от путешественника, это просто пройтись по аэропорту для выполнения всех формальностей. Его распознают и отсканируют многочисленные камеры и датчики воздушной гавани.