В Карагандинской области проводят досудебное расследование по поводу насилия над осужденным

В ДУИС Карагандинской области ответили на публикации в СМИ и социальных сетях по поводу мужеложства, избиения и изнасилования осужденных сотрудниками учреждения АК-159/6 и осужденными "активистами", передает zakon.kz.

Как отмечается, была проведена проверка руководством ДУИС совместно с прокуратурой и антикоррупционной службой.

Также были приглашены региональные председатели Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Гусаков Ю.А. и общественной наблюдательной комиссии Еркаева Н.Ф. В рамках приема осужденные Кубиев, Цергибель, Ибрагимов, Абдукамалов, Саттанов, Сарсенкулов, Наменов, Кази факты избиения и насилия сотрудниками учреждения отрицают. При этом указали, что со слов осужденного Тажибаева, его избили и угрожали изнасилованием. Следов побоев не видели, но сообщили об этом своим родным, - рассказали в департаменте.

Указывается, что двое осужденных на приеме сообщили об их избиении в 2018 году.

Следует отметить, что на протяжении 3-х лет осужденные не обращались по этим фактам. На сегодня материалы зарегистрированы в КУИ спецпрокуратуры и в дальнейшем будут переданы в орган досудебного расследования, - пояснили в ДУИС.

В свою очередь осужденный Тажибаев рассказал проверяющим, что 8 февраля он был подвергнут неправомерным действиям со стороны сотрудников учреждения и осужденных "активистов", выраженных в избиении и угрозе изнасилования. По этой причине 11 февраля совершил акт членовредительства.

Тажибаев был осмотрен представителем Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Дунгениной А. (ранее медицинский работник), которой следов физического воздействия на теле не обнаружено. При изучении выписки больницы гражданской сферы (ЦБ г.Шахтинска) установлено, что на момент поступления (11 февраля т.г), у Тажибаева каких-либо телесных повреждений также не обнаружено, - отметили в департаменте.

Тем не менее для проверки доводов Тажибаева начато досудебное расследование по факту неправомерных действий (ст.146 УК), проводится судебно-медицинская экспертиза.

Таким образом, по результатам совместной проверки фактов неправомерных действий, указанных в публикациях в отношении осужденных Кубиева, Цергибель, Ибрагимова, Абдукамалова, Саттанова, Сарсенкулова, Наменова, Кази не установлено. … ДУИС всегда открыт для диалога с гражданами, общественностью и родственниками осужденных, - говорится в сообщении.

По всем возникающим вопросам по условиям содержания осужденных можно обращаться по телефонам: +7(7212) 300027.

Ранее правозащитница Елена Семенова опубликовала пост в Facebook, в котором говорилось о насилии над заключенными. По ее словам, к ней обратились родственники осужденных и рассказали, что заключенные подвергаются сексуальному насилию со стороны сотрудников колонии и активистов.