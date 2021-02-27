Украинская армия обстреляла из минометов донецкий завод химизделий

Об обстреле химзавода в Донецке со стороны ВСУ сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает zakon.kz.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК рассказало, что Вооруженными силами Украины был произведен обстрел северных окраин Донецка. Кроме того, были повреждены здания в районе 2-й Админплощадки в одном из районов города. Украинские военные со своих позиций в районе поселка Пески выпустили 18 мин калибром 82 мм.

Донецкий завод химических изделий не единожды подвергался атакам со стороны ВСУ. 8 февраля он попал под обстрел из ракетного комплекса "Точка-У", летом 2015 года по территории химзавода был открыт огонь из РСЗО "Смерч".

Также сообщается, что недавно украинские военные обстреляли поселки Васильевка, Спартак, Яковлевка, Старомихайловка и Гольмовский. В результате обстрелов были повреждены четыре жилых дома и две хозпостройки на западе Донецка.