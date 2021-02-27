Названа дата следующего боя Данияра Елеусинова

Непобежденный казахстанский боксер полусреднего веса Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) проведет свой следующий бой в середине апреля, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ранее промоутер Данияра Эдди Хирн говорил о планах организовать казахстанцу поединок в андеркарде вечера бокса Деметриус Андраде (29-0, 18 KO) — Лиам Уильямс (23-2-1, 18 KO) в апреле.

Теперь глава Matchroom Boxing уточнил ожидаемую дату предстоящего шоу — 17 апреля. Планируется, что событие пройдет в городе Провиденс (штат Род-Айленд, США).

Что касается соперника "Казахского грома", то имя его соперника пока неизвестно. По словам Хирна, они намерены подыскать его топового оппонента, даже если ради этого придется переплатить.

В своем последнем на сегодняшний день бою, который прошел 27 ноября, Данияр нокатуировал во втором раунде экс-чемпиона мира, намибийца Джулиуса Индонго (23-3, 13 КО) и завоевал вакантный титул IBF Inter-Continental в полусредней категории.



