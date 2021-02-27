В Акмолинской области ослабили карантин

Главный санврач Акмолинской области подписал новое постановление, которое ослабляет ограничительные меры на территории региона, сообщает zakon.kz.

В постановление Главного государственного санитарного врача Акмолинской области от 24 февраля 2021 года № 9 "О смягчении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области" внесены следующие изменения и дополнения:

разрешение деятельности объектов общественного питания на объектах образования при одновременном пребывании не более 60 детей в обеденном зале, но не более 50% от количества посадочных мест, с соблюдением требований приложения 21 ИГГСВ РК №67";

на объектах образования при одновременном пребывании не более 60 детей в обеденном зале, но не более 50% от количества посадочных мест, с соблюдением требований приложения 21 ИГГСВ РК №67"; при возобновлении деятельности объектов общественного питания на объектах образования обеспечить прохождение ПЦР тестирования на СОУШ-19 работников столовых школ однократно при выходе на работу.

Также отмечено, что главные государственные санитарные врачи соответствующей территории, городов и районов Акмолинской области, осушествляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.