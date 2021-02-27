Трое казахстанских боксеров вышли в финал турнира "Странджа-202"

27 февраля 2021, 13:01
Фото: Olympic.kz

В Болгарии продолжается международный турнир по боксу "Странджа", сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz

В соревнованиях среди мужчин бронзовыми наградами соревнований отметились Нурканат Райыс (до 57 кг) и Бийбарыс Жексен (до 75 кг).

У женщин бронзовым призером турнира стала Карина Ибрагимова (до 60 кг).

Ангелина Лукас (до 51 кг), Надежда Рябец (до 75 кг) и Валентина Хальзова (до 69 кг) одержали победы в полуфинальных поединках и продолжат борьбу за "золото" соревноаний.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?