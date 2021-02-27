Холдинги "Байтерек" и "КазАгро" подписали договор о присоединении 

Руководители холдингов "Байтерек" и "КазАгро" Айдар Арифханов и Ербол Карашукеев подписали передаточный акт и договор о присоединении, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Утверждение передаточного акта планируется 15 марта текущего года.

В судьбоносный год для нашей страны – в год 30-летия Независимости Казахстана, наш холдинг "Байтерек" продолжит свою работу уже будучи единым, мощным государственным холдингом с новыми функциями. Перед нами стоят большие задачи. Расширяется количество государственных программ, реализацией которых займется наш холдинг. В первую очередь, это госпрограмма развития агропромышленного комплекса. Наша задача, чтобы процесс присоединения происходил максимально безболезненно, и наши аграрии не почувствовали этого перехода. Все задачи, которые стояли перед "КазАгро", в том числе весенне-полевые работы, поддержка животноводства, растениеводства и другие, переходят к нам и не останутся без внимания. Мы приложим все свои усилия для эффективной и качественной работы, - сказал Айдар Арифханов.

Напомним, холдинг "Байтерек" в рамках исполнения пункта 52 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий" проводит мероприятия по созданию единого института развития путем присоединения к себе холдинга "КазАгро". Также планируется сокращение портфельных компаний с 14 до 7, и с последующей корректировкой штатной численности.

В настоящее время приняты все необходимые корпоративные решения по реорганизации, завершена работа по инвентаризации активов холдинга "КазАгро".

Справочно: АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" создан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года. Ключевой институт Правительства РК, соответствующий передовым стандартам корпоративного управления и обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики Казахстана путем ее диверсификации, поддержки инноваций, развития экспорта, увеличения производительности труда.