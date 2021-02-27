Ситуация в Темиртау: в дома стало поступать тепло

27 февраля 2021, 13:44
Фото: gov.kz

В домах жителей Темиртау становится теплее. Средняя температура в квартирах - 19-21 градус. ТЭЦ-2 "АрселорМиттал Темиртау" ввела в строй пять котлов, сообщает zakon.kz.

В домах, где еще остается температура ниже нормы, жителей просят обращаться по горячим номерам для выяснения точечных проблем:

- диспетчерская акимата - 44-43-22;

- диспетчерская "Окжетпес-Т" - 98-06-66.

Напомним, в городе произошла аварийная остановка трех котлов, из-за чего в квартирах температура была ниже нормы.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек провел совещание по ситуации в Темиртау и поручил провести комплексную проверку прокуратуре области, промбезу и энергонадзору. Также глава региона дал поручение завершить строительство 7-го котла на ТЭЦ-2 в этом году.


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