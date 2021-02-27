Что произошло в полете, рассказал командир упавшего Ан-2

Командир самолета Ан-2 Тахир Утегенов рассказал о том, что случилось в полете и почему он принял решение совершить аварийную посадку. Его видеокомментарий предоставили в МИИР РК, передает zakon.kz.

Самолет АН-2 выполнял рейс, срочное задание 26 февраля 2021 года по маршруту "Боралдай-Кеген". При выполнении взлета и набора высоты 50 метров я почувствовал падение и заметил, как двигатель начинает терять мощность и начинается тенденция к снижению. Я его плавно развернул, чтобы вернуться обратно на аэродром вылета. В связи с тем, что на борту находились пассажиры, и мы находились над населенным пунктом, я выбрал то место, где возможно было приземлиться, - рассказал Тахир Утегенов.

При обходе этих препятствий командир самолета пытался вырулить на полосу аэропорта Боралдай. Но произошла потеря высоты и столкновение с землей.

Все находившиеся на борту пассажиры живы и здоровы. Члены экипажа тоже все живы и здоровы, - резюмировал он.

26 февраля воздушное судно АН-2 авиакомпании "Азия Континенталь", выполнявшее санитарный рейс РРК5481 по маршруту Боралдай - Кеген, совершило вынужденную посадку 1,5 км восточнее автомобильной дороги Боралдай.

На борту находились 5 человек. Жертв и пострадавших нет.

Управление по расследованию авиационных происшествий и инцидентов МИИР РК ведет расследование авиационного события.