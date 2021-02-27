КТЖ вводит временный запрет на прием груза в Китай

Оператор грузоперевозок в ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" с 1 марта вводит временный запрет на прием груза в КНР, сообщает zakon.kz.

Ситуация на приграничных станциях с Китаем остается сложной. Из-за жестких ограничительных антиковидных мер КНР не принимает груженые вагоны. Растет количество брошенных поездов, что негативно сказывается на пропускной способности магистральной сети Казахстана.

В данный момент оставлены от движения 12 тысяч груженых вагонов, из которых большая часть приходится на собственников вагонов. Железнодорожная администрация предпринимала неоднократные меры по урегулированию данной проблемы, но китайская сторона игнорирует подписанные соглашения и международные договоренности. В результате собственники вагонов и экспортеры из-за длительных простоев несут непроизводительные убытки, не могут исполнить экспортные договора. пресс-служба КТЖ

По состоянию на 26 февраля текущего года порядка 250 крытых вагонов с зерном переадресованы и возвращены на первоначальные станции погрузки, заявки от других экспортеров продолжают поступать, которые моментально отрабатываются работниками ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки".

По просьбе отраслевых ассоциаций, в числе которых КазАПО, Зерновой союз и другие, ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" вынужденно вводит запрет на перевозку грузов в направлении станции Достык далее КНР:

с 1 по 31 марта – транзит грузов;

с 1 по 15 марта – всех грузов, кроме грузов в контейнерах;

с 1 по 20 марта 2021 года всех зерновых грузов в крытых вагонах и зерновозах.

Во время действия запрета ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" планирует передать китайской стороне брошенные поезда и зерновозы.

Также будут приниматься меры по передаче крытых вагонов с зерном.

Вопрос о введении запрета в течение недели был обсужден с грузоотправителями, экспортерами на площадках НПП РК "Атамекен", Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК). Данная меры была инициирована бизнесом.