Спасатели Карагандинской области нашли потерявшихся в метели – один погиб

Два человека, потерявшиеся в непогоду, найдены живыми в Карагандинской области. Еще одного нашли уже мертвым, сообщает zakon.kz.

На приграничной территории Карагандинской и Костанайской областей велись поиски мужчины, выехавшего 20 февраля из зимовки Бирали в Амангельдинском районе Костанайской области. Мужчина отправился за скотом и не вернулся. Поиски проводились силами ДЧС Костанайской и Карагандинской областей, полиции, местного населения. Также был задействован вертолет Казавиаспас МЧС РК.

Поисковые работы были сильно осложнены тяжелыми погодными условиями.

Пропавшего нашли живым сегодня 27 февраля экипажем Казавиаспас. Его транспортировали город Жезказган с предварительным диагнозом общее переохлаждение.

Еще один пропавший был найден в Шетском районе. 24 февраля из зимовки села Кызылтау пастух вышел на выпас скота и не вернулся. Сегодня, 27 февраля, поисковой группой в составе подразделений ДЧС и местного населения мужчина вместе со скотом был найден живым в 20 км от зимовки.

К сожалению, одна поисково-спасательная операция в Жезказганском регионе завершилась обнаружением тела погибшего. Мужчина вышел из зимовки Аралтобе Кенгирского сельского округа 24 февраля и пропал.

Поиски проводились силами подразделений ДЧС, полиции и местных жителей. 27 февраля поисковой группой тело пропавшего обнаружено в двух км от зимовки.

С 24 февраля в связи с ухудшением погодных условий на территории Карагандинской области проводились аварийно-спасательные и поисковые работы.

25 февраля в Улытауском районе были найдены потерявшиеся отец и сын, которые выехали 24 февраля на тракторе из зимовки Жангельдинского сельского округа и не вернулись.

К поисково-спасательным работам были привлечены силы подразделений ДЧС, полиции, местных исполнительных органов, местных жителей и организаций.

25 февраля поисковой группой пропавшие были найдены в 18 км от места их выезда. Из-за непогоды мужчины сбились с пути и оказались в соседней зимовке, где и решили переждать улучшения погоды. В медицинской помощи найденные не нуждались.

26 февраля в Шетском районе в степи обнаружен погибший мужчина, пропавший 25 февраля.

Всего в период осложнения погодных условий в минувшие дни на автодорогах области спасено 79 человек.

ДЧС Карагандинской области настоятельно рекомендует воздержаться от поездок и пеших переходов за пределы населенных пунктов при ухудшении погодных условий, одеваться соответственно изменениям погоды.

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