Набожная женщина зарезала дочь, задушила сына, затем покончила с собой

В Воронеже мать убила своих детей, а затем покончила с собой, сообщает zakon.kz.

По данным Life.ru, 26 февраля 43-летняя женщина зарезала 22-летнюю дочь и задушила восьмилетнего сына. После этого она совершила суицид.

Тела жены и детей обнаружил вернувшийся с работы отец семейства.

Про женщину известно, что она была набожной и часто посещала церковь. Кроме того, она водила своего семилетнего сына в воскресную школу. После смерти родителей в 2018 году она стала замкнутой, а последние семь лет нигде не работала.

Предположительно, первым женщина убила сына — мальчик умер около 13:00, — а затем расправилась с дочерью (время смерти с 14:00 до 14:30). Спустя примерно два часа она свела счеты с жизнью.

Убитая 22-летняя девушка заочно училась на бухгалтера и нигде не работала. Судя по записям с камер наблюдения, установленных в подъезде, никакие подозрительные лица в дом не заходили. На замке входной двери в квартиру нет никаких повреждений.

Правоохранители осмотрели место происшествия, изъяли орудие убийства. Обстоятельства случившегося выясняются.