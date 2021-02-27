Аким Туркестана о концепции музея Кожа-Ахмеда Яссауи

В социальных сетях начала подниматься тема воровства идеи концепции музея Кожа-Ахмеда Яссауи. Блогер Rinat BF обвинил акимат Туркестана в воровстве его идеи, сообщает zakon.kz.
Аким города Туркестан Рашид Аюпов на своей странице в социальной сети Facebook высказался по этому поводу:
В 2019 году было принято решение о создании концепции строящегося музея Кожа-Ахмеда Яссауи в Туркестане. Заказчиком строительства являлось "Samruk Kazyna Construction" и мы безмерно благодарны им за такой подарок городу Туркестан.
Концепцию музея оценивала и утверждала группа ученых из Казахстана, Узбекистана, Турции и России. Не скажу, что ученые сразу пришли к единому мнению, но все-таки общее понимание концепции было выработано.
Подрядчиком по строительству выступила компания Базис и лезть во внутренние отношения бизнеса, как акимат города, мы не собираемся. У нас немного другие задачи.
Но, видимо, кому-то очень хочется достать змею из норы чужими руками.
По вопросам заполнения музея и дизайна интерьера мы объявляли специальный конкурс и даже рассылали индивидуальные приглашения потенциальным поставщикам. Победила в конкурсе компания из Алматы.
Сегодня узнал, что один из поставщиков "BF CreaGroup", который просто не участвовал в конкурсе, начал возмущаться по поводу каких-то там авторских вопросов и обвинять акимат города Туркестан и Туркестанской области. Хотя, от участия в конкурсе отказался.
Еще раз повторю – мы, как акимат, не имеем права лезть в гражданско-правовые отношения бизнеса. Это нам запрещает Закон и об этом упоминал Президент.
Кстати, идея, BF CreaGroup ученым не понравилась, вызвала бурю обсуждений и была отвергнута.
Мы обратились к Рашиду Аюпову за дополнительными комментариями:
Вопрос довольно странный, я вообще не понимаю, почему акимат должен вмешиваться во внутренние отношения бизнеса. Да, мы знаем компанию "BF CreaGroup", отправляли приглашение на участие в тендере по созданию музея Кожа-Ахмеда Яссауи, но они просто отказались от участия в конкурсе. При этом еще и какие-то нелепые обвинения в адрес акимата города. Еще раз повторю – мы, как акимат, не имеем права лезть в гражданско-правовые отношения бизнеса. Это противозаконно. У акимата Туркестана никаких юридических отношений непосредственно с фирмой BF CreaGroup никогда не было.
Аким города Туркестан подтвердил, решение о разработке концепции строящегося музея Кожа-Ахмеда Яссауи в Туркестане было принято в 2019 году. Заказчиком строительства являлось АО "Samruk Kazyna Construction", которое в дальнейшем передало музей в качестве подарка городу Туркестан.
Рашид Абатович напомнил, что Концепцию музея предварительно долгое время обсуждали в кругу ученых, где были представители науки Казахстана, Узбекистана, Турции и России. В итоге было выработано общее понимание концепции и подписан соответствующий документ.
Подрядчиком по строительству выступила компания Basis-A.
По вопросам заполнения музея и дизайна интерьера мы объявляли специальный конкурс и даже рассылали индивидуальные приглашения потенциальным поставщикам. Победила в конкурсе компания из Алматы. Какие бы сложности и разногласия не возникали внутри бизнеса, мы не вправе лезть в их отношения. Главное, чтобы это не отразилось негативно на деятельности акимата, - добавил Рашид Аюпов.
Для справки: площадь застройки музея – 0,86 гектара, общая площадь здания: 3 381 м2.
30 августа 2020 года музей Кожа-Ахмеда Яссауи был введен в эксплуатацию. 23 сентября 2020 года заключен договор дарения объекта в коммунальную собственность города Туркестан. 14 октября 2020 года за Акиматом города Туркестан зарегистрировано право на недвижимое имущество.
Что же касается компании "BF CreaGroup", то по данным из открытых источников видно, что компания бездействовала с 2015 по 2018 годы, не заплатив ни копейки налогов. В 2019 году ТОО получилось впервые лицензию на проектную деятельность II категории, переоформив лицензию в августе 2020 г.
Однако, больше всего у данного ТОО разрешений, выданных на работу со специальными техническими средствами, предназначенными для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Непонятно, почему у фирмы, занимающейся ввозом и транзитом прослушек и средств шифрований, появились интересы в сфере культуры и исторического наследия и как она может конкурировать с профессионалами отрасли, тем более, в столь важном вопросе, как создание облика духовной столицы Казахстана.
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