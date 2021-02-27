"Барыс" с крупным счетом уступил "Авангарду"

В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" уступил "Авангарду", сообщает zakon.kz.

В этой игре тренерский штаб "Барыса" дал отдохнуть Хенрику Карлссону и Кертису Волку. Сергей Кудрявцев впервые появился на льду в текущем сезоне. Также вернулись в состав Мэттью Фрэттин и Егор Петухов.

Казахстанцы открыли счет на третьей минуте при игре в большинстве. Кирилл Панюков результативно подставил клюшку под бросок Даррена Дица. "Авангард" ответил на это своей реализацией лишнего – отличился Илья Ковальчук. Сергей Толчинский впервые вывел хозяев вперед в самом начале второго игрового отрезка. пресс-служба ХК "Барыс"

Даррен Диц вернул гостей в игру на старте заключительной трети. Однако не прошло и минуты, как Толчинский оформил дубль. Денис Зернов упрочил преимущество омичей. Окончательный счет установил Егор Чинахов.

Таким образом, "Барыс" занял по итогам регулярного чемпионата шестое место. Их соперник команды в ¼ финала Восточной конференции определится после завершения всех матчей сегодняшнего игрового дня.

"Авангард" – "Барыс" 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)