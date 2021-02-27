Неожиданный эффект яблок на человеческий организм выявили ученые

Употребление яблок влияет на развитие памяти у человека, высокая концентрация фитонутриентов в этих фруктах стимулируют процесс образования новых нейронов, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в исследовании специалистов из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний, говорится в научном журнале Stem Cell Reports.

Специалисты культивировали стволовые клетки из мозга взрослых мышей, а затем добавили в них кверцетин или 2-гидроксибензойную кислоту — фитонутриенты, содержащиеся в яблоках.

Согласно результатам исследования, высокая концентрация фитонутриентов в яблоках стимулируют нейрогенез — процесс образования новых нейронов. Это похоже на то же эффект, что оказывает на организм физическая активность.