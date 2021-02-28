В США испытали "Золотую Орду"

Исследовательская лаборатория ВВС США провела испытания авиационных бомб GBU-39/B SDB, объединенных в "Золотую орду" (Golden Horde), сообщает zakon.kz.

Как пишет Flightglobal, во время испытаний с истребителя были запущены четыре авиабомбы, которые смогли синхронно поразить четыре разные цели.

Под "Золотой ордой" подразумевается проект создания систем искусственного интеллекта для боеприпасов различных классов. Система позволяет им действовать группой, обмениваясь друг с другом данными о целях. Так боеприпасы могут распределять цели между собой.

В ходе испытаний на прошлой неделе четыре запущенные бомбы сумели синхронно поразить четыре разные цели. Это был большой шаг вперед в реализации этой программы. бригадный генерал Хизер Прингл

Подробности испытаний "Золотой орды" не раскрываются. Но известно, что авиабомба GBU-39/B представляет собой планирующий боеприпас калибра 110 килограммов. С помощью складного крыла бомба после запуска может планировать на расстояние до 75 километров.