Facebook выплатит пользователям $650 млн в связи со сбором их данных

Американская корпорация Facebook приветствует утверждение в суде договоренностей о выплате компенсации в размере $650 млн пользователям одноименной социальной сети в связи со сбором их биометрических данных, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщила в субботу представитель компании в ответ на запрос ТАСС.

Мы довольны тем, что достигли соглашения об урегулировании и можем оставить это дело позади, это в наибольшей степени отвечает интересам нашего сообщества и акционеров, - констатировали в Facebook.

В пятницу федеральный суд Северного округа штата Калифорния утвердил договоренности между компанией и пользователями Facebook в рамках резонансного судебного разбирательства. Оно было начато в 2015 году, когда группа жителей штата Иллинойс подала коллективный иск к Facebook. Компанию обвинили в том, что сотрудники принадлежащей ей одноименной социальной сети осуществляют сбор биометрических данных пользователей без их согласия, нарушая законы штата.

Истцы утверждали, что система распознавания лиц на фотографиях, которую применяли в соцсети, фактически позволяет ее администрации собирать и хранить биометрические данные пользователей, к примеру информацию о цвете их глаз. Из искового заявления следовало, что таким образом были нарушены права примерно 6 млн жителей Иллинойса, подчеркивалось, что они могут требовать выплаты компенсации. Этим правом воспользовались в итоге около 1,6 млн человек.

Юристы Facebook добивались лишения иска статуса коллективного, а также полного прекращения производства по делу. Федеральный окружной суд в Калифорнии отказался удовлетворить данные ходатайства компании. Эти решения адвокаты Facebook пытались оспорить в апелляционном суде девятого округа США, однако и он не согласился с их аргументами. Компания ранее согласилась не применять указанную систему распознавания лиц.

Стороны в итоге достигли договоренностей о выплате компанией компенсации. Как следует из базы суда, каждый из истцов получит не менее $345 от Facebook. Представлявший их интересы адвокат Джей Эделсон отметил в Twitter, что речь идет "о крупнейшей в истории" по общему объему выплат договоренности в рамках разбирательства, начатого по коллективному иску, касающемуся нарушения законов о конфиденциальности в США.