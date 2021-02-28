Казахстанский файтер нокаутировал россиянина и стал чемпионом NFC

28 февраля 2021, 06:37
Фото: sports.kz

27 февраля в Алматы казахстанский боец Жуман Жумабеков (10-4) выступил на турнире Naiza FC 29, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Его соперником по главному бою вечера был российский файтер Вадим Малыгин (15-6-1). Титульный бой в легчайшем весе был запланирован на пять раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию — он закончился уже в первом.

Малыгин прессинговал Жумабекова, однако нарвался на мощную контратаку — рефери практически сразу же остановил поединок, присудив казахстанцу победу техническим нокаутом.

Таким образом, Жуман Жумабеков одержал одиннадцатую победу в профессиональной карьере и стал новым чемпионом NFC в легчайшем весе. Вадим Малыгин потерпел седьмое поражение.

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