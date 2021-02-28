Здание СТО загорелось в Нур-Султане

Вечером 27 февраля в Нур-Султане в микрорайоне Коктал-1 загорелось здание СТО, сообщает zakon.kz.

В результате возгорания произошло обрушение кровли.

Как сообщает ДЧС г. Нур-Султана, 27 февраля в 20:51 пожарные подразделения выехали на поступивший вызов о возгорании в СТО.

По прибытию установлено, что горит кровля СТО на площади около 300 кв.м., произошло обрушение кровли на площади около 150 кв.м. На месте пожара организована бесперебойная подача воды, задействовано 39 человек личного состава, 10 единиц техники ДЧС г. Нур-Султан, бригада Центра медицины катастроф в составе 3х человек и 1 единицы техники, - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. Пожар был локализован в 22:03.