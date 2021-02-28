"Канело" победил Йылдырыма и защитил два титула чемпиона мир

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (54-1-2, 36 КО) провел свой первый бой в 2021 году, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил на вечере бокса в Майами (США), где провел защиту поясов чемпиона мира в суперсреднем весе по версиям WBC и WBA Super против турка Авни Йылдырыма (21-2, 12 КО).

Этот бой был рассчитан на двенадцать раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: турок после нокдауна в третьем раунде не вышел на четвертый.

Таким образом, Сауль Альварес одержал уже 55-ю победу в своей профессиональной карьеры и успешно защитил два чемпионских пояса в 168 фунтах — их он завоевал в декабре, победив британца Каллума Смита (27-1, 19 КО). Что касается Авни Йылдырыма, то он потерпел третье поражение.





