В Алматы загорелся металлический ангар

Днем 28 февраля в Алматы загорелся пустой металлический ангар, сообщает zakon.kz.

28 февраля в 11:16 силы и средства ДЧС г. Алматы выехали по повышенному рангу вызова Алмалинский район, ул. Макатаева угол ул. Муратбаева. По прибытию за 4 минуты установлено горение металлического дугообразного пустого ангара. Незамедлительно на месте организована работа 2 пожарных участков с южной и северной стороны, - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Алматы.

Также отмечено, что поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, эвакуировано 4 кислородных баллона.

В связи с сильным задымлением и высокой температурой задействовано звено газодымозащитной службы. Пожарные работают в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения с соблюдением техники безопасности продвигаются внутрь.

Принятыми мерами за 20 минут достигнута локализация. Ангар пустой отдельно стоящий, горела внутренняя обшивка. Пожар ликвидирован в 12:02. Задействовано более 60 пожарных, 15 единиц техники, - отметили в пресс-службе.

Жертв и пострадавших нет.