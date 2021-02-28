В Уральске из-за неисправного дымохода умер мужчина

В Уральске ночью 26 февраля в доме расположенном в поселке Меловые Горки нашли тело мужчины, сообщает zakon.kz со ссылкой на МойГород.

По информации полиции ЗКО, признаков насильственной смерти не было. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.

Между тем по информации специалистов АО "КазТрансГаз аймак", при проверке было установлено, что в дымоходе отопительной печи нет тяги.

При осмотре имеются явные следы разгерметизации дымохода (трещина между кладкой, осыпалась штукатурка). На дымоходе имеются бурые пятна, что свидетельствует о попадании влаги в полость дымохода, - говорится в сообщении КТГА.