5 человек нашли мертвыми в Туркестане: раскрыты подробности

В полиции Туркестанской области рассказали подробности гибели матери и четверых ее детей, которые отравились угарным газом, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

В одном из частных жилых домов города Туркестан соседями обнаружены пять человек без признаков жизни.

Как рассказал первый заместитель начальника департамента областной полиции А. Сейдуалиев, спасатели получили сообщение о произошедшем вечером в субботу, 27 февраля. Как выяснилось, погибшая женщина ‒ Гульназ Болатова ‒ работала на базаре, откуда она ушла вечером в пятницу, 26 февраля.

В субботу утром коллега по базару заметила, что Гульназ Болатова не вышла на работу. Днем она отправила домой к Гульназ своего ребенка. Ребенок вернулся, сказав, что дома никого нет. После работы коллега отправила на поиски своего мужа. Мужчина заметил, что в окне горит свет, заглянул в окно и увидел лежащую на полу женщину, ‒ сказал Сейдуалиев на пресс-конференции в воскресенье.

После этого спасателям и поступило сообщение о произошедшем. В полиции предполагают, что женщина перед смертью не успела лечь спать: она не раздевалась ко сну и даже не ложилась в кровать.

Мы думаем, что вечером женщина включила печь, и после того, как семья поужинала, наступила смерть. На момент отравления погибшие находились в разных комнатах. Смерть наступила примерно в семь-восемь часов вечера 26 февраля, ‒ добавил замглавы полиции.

В настоящее время ведется расследование по части 3 статьи 292 "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Как сообщил первый заместитель акима Туркестанской области Арман Жетписбаев, дом по улице Султана Бейбарса, в котором погибла семья, находился в их частной собственности. Рядом ведется постройка большого дома.

Была проведена судебно-медицинская экспертиза тел погибших, после чего тела передали родственникам. Организован специальный транспорт для доставки на место похорон. Сейчас в Жанакорганском районе Кызылординской области аким Туркестана Рашид Аюпов и другие представители города участвуют в церемонии погребения, ‒ сказал Жетписбаев.

Государственные служащие области намерены перечислить свою однодневную зарплату в качестве финансовой помощи семье.

Пожара на месте не было, поэтому имуществу не был нанесен ущерб, все на своих местах. С помощью спонсоров мы хотим оказать помощь в размере 7 млн тенге, ‒ добавил замакима.

Как рассказал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Нургали Жунусов, в частном доме было установлено отопление на природном газе.

Выяснилось, что в доме была установлена иранская печь. По предварительным данным, погибшие отравились угарным газом, ‒ сказал Жунусов.