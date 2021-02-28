Альварес и Сондерс проведут объединительный бой за три титула

Чемпион мира WBC и WBA Super во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес проведет объединительный бой против обладателя титула WBO Билли Джо Сондерса 8 мая, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Об этом со ссылкой на собственные источники написал в твиттере инсайдер The Athletic Майк Коппинджер.

Поединок будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN. Точное место проведения пока не называется, однако, скорее всего, бой состоится на территории США. Ранее стороны рассматривали возможность проведения поединка 1 мая, однако затем дата была сдвинута на неделю вперед.

Напомним, Альварес провел защиту своих титулов, которые которые завоевал в декабре прошлого года, победив британца Каллума Смита. Его бой с Йылдырымом прошел в Майами и завершился после третьего раунда.