Российский вертолет совершил вынужденную посадку в Сирии

Российский вертолет Ми-35 во время патрулирования совершил вынужденную посадку в Сирии по техническим причинам, экипаж доставлен на аэродром, сообщили в Минобороны России, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказали журналистам в Минобороны России, передает ТАСС.

28 февраля 2021 года при выполнении планового полета на воздушное патрулирование территории провинции Хасеке (Сирийская Арабская Республика) совершил вынужденную посадку по техническим причинам вертолет Ми-35.

До этого сирийское агентство SANA, ссылаясь на корреспондента, сообщило о падении российского вертолета в провинции Хасеке на севере страны. Агентство писало, что в результате крушения погиб один пилот.

Согласно докладу летчиков, по воздушному судну никто не стрелял.

Во время полета российские военные патрулировали территорию провинции Хасеке.

Ми-35 — это многоцелевой ударный вертолет. В экипаже два человека: пилот и оператор вооружения. Указанный вертолет используется для уничтожения бронетехники и живой силы противника, огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, высадки десанта, а также транспортировки грузов в кабине и на внешней подвеске.