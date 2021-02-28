Видео о спасении обессиленной косули на трассе, появилось в Сети

В казахстанских соцсетях появилось видео, на котором ехавшие по Денисовской трассе в Карагандинской области казахстанцы замечают замершую на дороге косулю. Водители остановились, чтобы помочь ей, сообщает zakon.kz.

Авторы ролика Абылайхан Куандык и Нуржан Макаев рассказывают, что этот случай произошел 25 февраля.

Животное покрылось коркой ледяного снега и не могло поднять морду, потому что ее тянул вниз налипший снежный ком. Глаз косули тоже было не видно из-за намерзшего снега. Убегать от спасателей животное не торопилось, видимо, ждало помощи. Мы словили косулю и очистили ее мордашку. Она кричала, но мы сделали все аккуратно. Затем отпустили животное на волю. Нуржан Макаев

По словам авторов видео, проехав примерно полкилометра, авторы ролика заметили еще одну косулю, но в этом случае попытки помочь бедолаге закончились провалом.

У нее была сломана задняя нога, но она смогла убежать от нас. Нуржан Макаев

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