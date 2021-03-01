Трамп отказался от идеи создать свою партию

Бывший президент США Дональд Трамп намерен объявить о том, что он вопреки утверждениям СМИ не рассматривает возможность создания в стране новой партии, передает zakon.kz.

Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на выдержку из речи Трампа, которую он намерен произнести на конференции консервативных кругов США в Орландо.

Ранее сообщалось, что в планах Трампа создать Патриотическую партию. Однако эксперты издания The Wall Street Journal отмечали, что любые попытки создать новую партию, скорее всего, столкнутся с сопротивлением со стороны республиканцев. В США уже много десятилетий существует устойчивая двухпартийная система, и "третьим партиям" пока не удается получить достаточной поддержки для оказания серьезного влияния на политику государства.

Публичное выступление в Орландо станет для Трампа первым после его ухода с поста президента США. Бывший глава Белого дома намерен призвать республиканцев к единству и представить предложения по подготовке к промежуточным выборам 2022 года.