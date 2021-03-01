Названы факторы снижения эффективности вакцин от COVID-19

Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал о факторах, которые могут снизить эффективность вакцин против коронавируса, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил газета "Известия" со ссылкой на телеканал CNN.

Генетические варианты коронавируса могут снизить эффективность существующих на сегодняшний день вакцин, считает Фаучи. Тем не менее в определенной степени они все еще будут способны оказывать эффект.

Все равно будет подушка безопасности. Это говорит нам, что не надо отчаиваться по поводу вариантов, — уточнил он.

Опасения у ряда инфекционистов вызывают мутации коронавирусной инфекции: британский и южноафриканский штаммы. Сообщается, что они менее восприимчивы к вакцине от COVID-19 и способны заражать уже переболевших инфекцией людей.

Известно, что вакцина от англо-шведской компании AstraZeneca уже показала свою неэффективность в борьбе с мутировавшими штаммами.