Глава государства поздравил казахстанцев с праздником

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности, сообщает zakon.kz.

Речь Президента была опубликована на официальном сайте Акорды.

Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем благодарности:

Уважаемые соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Днем благодарности!

Этот замечательный праздник, объявленный Елбасы на сессии Ассамблеи народа в 2015 году, обрел особый смысл и глубокую символику.

Его ценности олицетворяют прочные традиции взаимопомощи и несокрушимого единства нашего народа.

Опираясь на них, мы возродили государственность, преодолели все вызовы и подходим к 30-летнему рубежу нашей Независимости с большим багажом достижений в социально-экономическом развитии и на международной арене.

Наши граждане вносят неоценимый вклад в развитие страны, укрепление мира и согласия на благословенной казахской земле.

Благодарю соотечественников за созидательный труд во имя Родины.

Нет сомнений в том, что вместе, как сплоченная нация тружеников, мы добьемся поставленной цели – построим справедливое общество и укрепим нашу государственность.

Желаю всем здоровья, счастья и благополучия!