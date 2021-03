В США началась 78-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус"

78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" за достижения в области кинематографа и телевидения началась в воскресенье одновременно в городах Нью-Йорк (штат Нью-Йорк) и Беверли-Хиллз (штат Калифорния), сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Трансляцию мероприятия, проходящего в формате видеоконференции, ведет телеканал NBC. Премию вручают по итогам прошедшего года в более чем двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.

В условиях пандемии нового коронавируса организаторы решили проводить 78-ю церемонию сразу в двух городах на разных побережьях США, чтобы желающим лично на ней присутствовать не пришлось ехать через всю страну. Трансляцию ведут из банкетного зала в нью-йоркском Рокфеллер-центре и из отеля "Беверли-Хилтон" в Беверли-Хиллз.

В роли ведущих выступили актрисы Тина Фей и Эми Полер. Первая находится в Нью-Йорке, вторая - в Беверли-Хиллз. Находящиеся в залах зрители носят защитные маски и соблюдают социальную дистанцию.

Virtual hosting at the #GoldenGlobes with Amy and Tina is basically seamless. So great to celebrate "together." pic.twitter.com/wQzPQaXDRg