В США началась 78-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус"

78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" за достижения в области кинематографа и телевидения началась в воскресенье одновременно в городах Нью-Йорк (штат Нью-Йорк) и Беверли-Хиллз (штат Калифорния), сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Трансляцию мероприятия, проходящего в формате видеоконференции, ведет телеканал NBC. Премию вручают по итогам прошедшего года в более чем двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.

В условиях пандемии нового коронавируса организаторы решили проводить 78-ю церемонию сразу в двух городах на разных побережьях США, чтобы желающим лично на ней присутствовать не пришлось ехать через всю страну. Трансляцию ведут из банкетного зала в нью-йоркском Рокфеллер-центре и из отеля "Беверли-Хилтон" в Беверли-Хиллз.

В роли ведущих выступили актрисы Тина Фей и Эми Полер. Первая находится в Нью-Йорке, вторая - в Беверли-Хиллз. Находящиеся в залах зрители носят защитные маски и соблюдают социальную дистанцию.

Virtual hosting at the #GoldenGlobes with Amy and Tina is basically seamless. So great to celebrate "together." pic.twitter.com/wQzPQaXDRg — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

В лидеры по числу номинаций в этом году среди полнометражных фильмов вошли биографическая драма "Манк" (Mank, 2020) режиссера Дэвида Финчера и картина "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7, 2020) Аарона Соркина. Первая лента представлена в шести категориях, вторая - в пяти.

David Fincher taking a shot after he lost is a mood #GoldenGlobes pic.twitter.com/4eDGz07Qt9 — Mapa Acosta (@mapa_acosta) March 1, 2021

Уже известно, что премии имени Сесиля Де Милля за достижения в области кинематографа будет удостоена актриса Джейн Фонда. Премия имени Кэрол Бернетт за достижения в области телевидения будет вручена режиссеру, сценаристу и продюсеру Норману Лиру.

Премия "Золотой глобус" была учреждена иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944 года. До 1958 года церемонию вели члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют члены ассоциации.