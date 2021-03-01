В Караганде за сутки выпала месячная норма снега. Фото

За последние сутки выпала месячная норма осадков в Караганде, сообщает zakon.kz.
Коммунальные службы города работают в усиленном режиме.
На данный момент в расчистке и вывозе снега задействовано порядка 210 единиц спецтехники и 250 дорожных рабочих. В первую очередь открываем проезды для пассажирского транспорта, далее приступаем к расчистке дворовых заездов, тротуаров, - написал на своей странице в Facebook аким Караганды Булекпаев Ермаганбет.
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В Темиртау также выпало много снега.
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