Нигматулин: День благодарности – символ приверженности казахстанцев истинным ценностям

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил казахстанцев с Днем благодарности, сообщает zakon.kz.

День благодарности, праздник, учрежденный по инициативе Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Назарбаева, - настоящий символ сплоченности и приверженности казахстанцев истинным ценностям дружбы и взаимопомощи.

Созидательный труд многонационального народа Казахстана стал верным залогом и всех успехов, которых наша страна достигла за 30 лет Независимости. И сегодня, в это непростое время, казахстанцы, как и всегда, демонстрируют патриотизм, единство и силу духа.

Укрепление стабильности и общенациональных ценностей лежит и в основе курса Глава государства Касым-Жомарта Токаева.

Свой вклад в развитие страны вносит и Ассамблея народа Казахстана, депутаты которой представлены в Мажилисе Парламента Республики Казахстан.

Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и благополучия!, - отметил Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.