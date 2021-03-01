17% от всех безработных в Казахстане составляет молодежь

Каждый четвертый безработный молодой человек не может найти работу более полугода, сообщает zakon.kz со ссылкой на Finprom.kz.

В четвертом квартале 2020 года в стране числилось 76,6 тыс. безработных молодых людей в возрасте от 15 до 28 лет — на 5,5% меньше, чем годом ранее. В их числе 32,5 тыс. мужчин и 44,1 тыс. женщин. 48 тыс. молодых людей проживали в городах, 28,6 тыс. — в сельской местности.

Доля безработной молодежи составила 16,9% от всех безработных РК, против 18,4% годом ранее.

Уровень молодежной безработицы составил 3,6%. Среди женщин уровень безработицы выше, чем среди мужчин: 4,4% против 2,9%.

В разрезе регионов больше всего безработных молодых людей проживает в Алматы: 18,9% от РК, или 14,5 тыс. человек; это, впрочем, на 12,5% меньше, чем годом ранее. Следом идут Алматинская (9,7 тыс. человек) и Туркестанская (6,7 тыс. человек) области.

Наибольший рост численности безработных приходится на Северо-Казахстанскую (на 34,3% за год) и Павлодарскую (на 33,9%) области — до 2,1 тыс. человек в каждом из регионов. Значительно увеличилась также численность безработных в Акмолинской области — до 2,4 тыс. человек (годовой рост составил 22,8%). Наибольшее снижение показателя было зарегистрировано в Актюбинской области: в 2,1 раза, до лишь 1,2 тыс. безработных.

Среди всех безработных молодых людей 21,1 тыс. человек (на 21% больше, чем годом ранее) ищут работу от 3 до 6 месяцев.

Еще 21 тыс. человек пытаются трудоустроиться от 1 до 3 месяцев (минус 22% за год). 14,5 тыс. молодых людей находятся в поисках работы от полугода до года, 13,9 тыс. — менее месяца. 102 человека имеют договоренность о начале работы или бизнеса.